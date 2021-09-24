Участки под строительство ВСМ до Москвы начали изымать в Петербурге

Соотвествующие распоряжения выпускали в период с мая по 4 августа.

Росжелдор готовит петербуржцев к строительству ВСМ до Москвы – началось изъятие земель у юридических лиц, пишет "Фонтанка" во вторник, 15 августа. О жилых домах информации нет.

Соотвествующие распоряжения выпускали в период с мая по 4 августа. Речь идет об изъятии участков, к примеру, "Россети Ленэнерго", общества автомобилистов в МО "Балканский". Издание отмечает, что большинство земель взяты в аренду.

Кроме того, в документах сообщается об объектах недвижимости. Один из них – под возведение будущего терминала ВСМ у Московского вокзала.

Напомним, что на высокоскоростной железнодорожной магистрали маршрутом Москва — Петербург поезда будут преодолевать путь за 2 часа. В РЖД рассказали, что строительство ВСМ уже стартовало.

Ранее на Piter.TV: скоростной поезд Москва — Петербург будет делать в пути 12 остановок.

Фото: РЖД