Скоростной поезд Москва-Петербург будет делать в пути 12 остановок

В частности, составы остановятся в Великом Новгороде и Твери.

На пути в Северную столицу из Москвы высокоскоростные поезда РЖД из Москвы будут делать 12 остановок. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на материалы, представленные в ходе саммита "Россия-Африка".

В частности, составы остановятся в Великом Новгороде и Твери, а также на станциях Рижская, Петрово-Разумовская, Высоково, Крюково, Логовежь, Садва, Выползово, Жаровская, Валдай и Обухово. Напомним, что пассажиры проведут в пути 2 часа 15 минут. За это время они преодолеют на поезде 679 км.

Кроме того, представители РЖД уточнили, что эскизный проект поезда для ВСМ Москва – Петербург уже полностью готов.

Ранее мы сообщили о том, что на ОЖД за полгода перевезли более 3,5 тысяч домашних животных без сопровождения хозяев.

Фото: РЖД