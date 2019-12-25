На ОЖД за полгода перевезли более 3,5 тысяч домашних животных без сопровождения хозяев

На ОЖД перевезли более 3,5 тысяч животных без сопровождения хозяев. Их размещают в специальном купе в клетках и переносках.

Более 3,5 тысячи животных перевезли без сопровождения хозяев в пассажирских поездах в I полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В путешествиях без хозяев поучаствовали и канарейки, и голуби, и ежи, и морские свинки, и шиншиллы, ну и конечно, кошки и собаки. Самыми востребованными для перевозки животных в поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК" стали маршруты в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Архангельска.

Для перевозки животных без хозяев в поезде есть специальное купе, где у них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием животных присматривают проводники. К перевозке допускаются только домашние питомцы.

Правила перевозки животных таким образом есть на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК".

Фото: пресс-служба ОЖД

