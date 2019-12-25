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Более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО «ФПК»
Сегодня, 15:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО «ФПК»

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В РЖД рассказали, сколько было перевезено пассажиров двухэтажными поездами Северо-Западного филиала АО «ФПК».

Двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО "ФПК" перевезли 1,9 миллионов пассажиров в первом полугодии. Это больше аналогичного периода прошлого года на 18%. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Доля пассажиров, предпочитающих поездки в двухэтажных вагонах, составила 23% от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании на ОЖД. Наиболее популярными у пассажиров направлениями двухэтажных поездов остались маршруты Санкт-Петербург – Москва, Москва – Петрозаводск, Санкт-Петербург – Мурманск.

Кроме них, поезда Северо-Западного филиала АО "ФПК" курсируют по маршрутам Санкт-Петербург – Адлер, Санкт-Петербург – Кострома, Санкт-Петербург – Белгород.

Ранее сообщалось, что поезд из Сухума в Петербург встал из-за непогоды.

Фото: пресс-служба ОЖД

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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