Поезд из Сухума в Петербург встал из-за непогоды

На юг России и Абхазию обрушились сильные ливни. Вечером в воскресенье, 9 июля, из-за непогоды в пути встали два поезда: один в Петербург, а второй в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Оба поезда ехали из Сухума в столицы. Из-за буйства дождя было принято решение закрыть железнодорожный участок Гагра – Цандриш, поэтому поезда встали.
Пассажиров доставили на автобусах до станции Цандриш, а оттуда на утро следующего дня их забрал специальный состав, который проследует до Петербурга и Москвы.
Ранее сообщалось, что корабль "Академик Трешников" вернулся в Петербург.
Фото: Piter.TV
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