Поезд из Сухума в Петербург встал из-за непогоды

На Абхазию обрушились ливни. Из-за этого поезда из Сухума в Петербург и в Москву застряли.

На юг России и Абхазию обрушились сильные ливни. Вечером в воскресенье, 9 июля, из-за непогоды в пути встали два поезда: один в Петербург, а второй в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Оба поезда ехали из Сухума в столицы. Из-за буйства дождя было принято решение закрыть железнодорожный участок Гагра – Цандриш, поэтому поезда встали.

Пассажиров доставили на автобусах до станции Цандриш, а оттуда на утро следующего дня их забрал специальный состав, который проследует до Петербурга и Москвы.

Ранее сообщалось, что корабль "Академик Трешников" вернулся в Петербург.

Фото: Piter.TV