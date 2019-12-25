«Академик Трешников» вернулся в Петербург

В Петербург вернулся корабль «Академик Трешников». На борту судна проводились различные геологические работы.

На прошлой неделе в Петербург вернулся корабль "Академик Трешников". Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

На борту судна прибыли зимовочный и сезонный составы Российской антарктический экспедиции. Специалисты проводили различные исследования атмосферы, геомагнитные наблюдения, обследовали температурные аномалии.

Главной работой полярников стала модернизация инфраструктуры российских арктических станций. Над ними была проведена большая часть всей работы.

Ранее сообщалось, что общественники из Тюмени приедут в Петербург на форум социального призвания.

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга