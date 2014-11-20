Общественники из Тюмени приедут в Петербург на форум социального призвания

В Петербург из Тюмени приедут эксперты по общественным работам. Встреча с тюменскими соцработниками пройдет в рамках форума социального призвания.

В этом году в Санкт-Петербурге пройдет форум социального призвания. На нем соберутся 750 социологов, работников служб занятости, журналистов, студентов и так далее. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

В событие смогут поучаствовать активисты от 18 до 25 лет. Подать заявку нужно до 25 июля на платформе "Росмолодежь. События". Особенно ждут активистов-общественников из Тюмени, которые уже проявили готовность быть на событии.

В этом году главная тема события – сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли.

Ранее сообщалось, что в петербургском Манеже с 13 июля будет доступна выставка "Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки".

Фото: ВКонтакте / Комитет по молодежной политике Петербурга