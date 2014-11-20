В петербургском Манеже с 13 июля будет доступна выставка «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки»

В Петербурге откроется масштабная выставка «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки». Проект должен будет показать современную панораму африканского искусства.

В четверг, 13 июля, в петербургском Манеже откроется масштабная выставка, посвященная современному искусству Африки. Об этом пишет вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Проект обещает показать посетителям панораму современного африканского искусства, а точнее последние 60 лет его развития.

Выставка станет первой крупной выставкой в России, посвященной Африке. Всего будет представлено 46 африканских и 14 российских художников. Кроме того, команда Манежа подготовила обширную просветительскую программу. В день открытия пройдет круглый стол "Современное искусство стран Африки как механизм деколонизации сознания и культуры".

Ранее сообщалось, что в Выборге проходит совместная с Беларусью выставка о советских фильмах.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского