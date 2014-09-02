В Выборге проходит совместная с Беларусью выставка о советских семьях

В Ленинградском областном государственном архиве открылась совместная с Беларусью выставка. На ней посетители смогут поподробнее познакомиться с историей советских семей.

В Выборге открылась документальная выставка "Портрет семьи в интерьере времени. Гости и жители города могут ознакомиться с ней в Ленинградском областном государственном архиве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Выставка является совместным проектом Ленобласти с Минской областью. На ней можно будет увидеть историю советских семей, а именно семей из Беларуси и России в период с 1918 по 1990 год.

В экспозиции представлены предметы быта, документы, мебель разных исторических отрезков жизни страны. Выставку можно посетить до конца октября.

Ранее сообщалось, что в Пулковском парке пройдет фестиваль ко Дню семьи, любви и верности.

Фото: Piter.TV