В Пулковском парке пройдет фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

С 11 утра до 17 дня в субботу, 8 июля, в петербургском Пулковском парке пройдут мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.
Название у мероприятия соответствующее – "Семейный фестиваль". Организаторы обещают объединить и взрослых, и детей, и обещают, что каждый член семьи сможет найти занятие себе по душе.
На фестивале будут увлекательные мастер-классы, различные лекции, интеллектуальные и спортивные игры, а также розыгрыш призов.
Вход свободный. Билет можно получить онлайн, зарегестрировавшись, либо взять его у волонтеров.
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Фото: Piter.TV
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