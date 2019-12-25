Сотрудники "Водоканала" уже связались с реставраторами.

Любашинский ангел чуть было не потерял голову от переизбытка чувств посетителей парка. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Жители района и гости Любашинского сада давно воспринимают крылатого мечтателя, как свой талисман. На нем норовят повиснуть дети и приобнять взрослые. Хрупкая ангельская шея не выдержала такого напора – на бронзовой шее появилась трещина. Водоканал

Сотрудники "Водоканала" уже связались с реставраторами и в ближайшие дни специалисты "вылечат" скульптуру. А посетителей просят быть бережными по отношению к городским фонтанам и скульптурам.

Ранее на Piter.tv: Как бизнес помогает развивать городскую среду Петербурга.

Фото: Водоканал