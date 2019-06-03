Скульптор, кукольник, коренной ленинградец – Петербург вспоминает Романа Шустрова

Автор знаменитого "Петербургского ангела" накануне скончался в Мариинской больнице. Piter.TV предлагает вспомнить детали биографии и лучшие работы талантливого скульптора и кукольника.

Скульптор и создатель "Петербургского ангела" Роман Шустров скончался в Мариинской больнице. В начале мае Шустрова госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Его состояние оценивали как тяжелое, она находился на ИВЛ. Несколькими днями ранее после заболевания коронавирусом умер его брат – Александр. Piter.TV предлагает вспомнить детали биографии и лучшие работы талантливого скульптора и кукольника.

Роман Шустров родился в 1959 году в Ленинграде.

В 1980-х учился в рисовальных классах Академии художеств им. И.Е.Репина. Начал работать в кукольном жанре с 1988 года. Принимал участие в создании Петербургского музея кукол, Музея авторской игрушки, и галереи кукол Санкт-Петербурга. С 1992 по 1994 гг. преподаватель кафедры кукол по авторской программе в Высшей Школе Моды и Прикладного Творчества. С 1994 по 1996 гг. преподаватель кафедры по авторской программе в Гуманитарном Университете. Член Ленинградского отделения Союза Художников России (ЛОСХ) с 1998 года. Член Международного Объединения Авторов Кукол (МОАК) с 2006 года. Работы Романа находятся в частных собраниях России, Италии, Франции, Голландии, Норвегии, Америки, Германии, Австрии и др.

Роман известен в первую очередь как создатель скульптуры "Петербургский ангел" в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки, которую установили в 2012 году. Эта скульптура изображает ангела виде пожилого мужчины с зонтом, читающего книгу. Ее высота составляет 70 см, ангел сидит на спинке скамейки.

Романа Шустрова считали петербуржцем, влюбленным в свой город и свое дело. Он работал в жанре – кукольная скульптура. Все герои, созданные его руками, весьма неординарны. При этом сам Роман не любил называть свои работы куклами, хоть из папье-маше, но это все же скульптуры. Главная техника мастера – папье-маше, в основе работ – клочки газет.

Один из пользователей livejournal написал следующее в своем блоге о Романе Шустрове.

За годы жизни в Петербурге художник привык к неярким, чуть грязноватым цветам, но, не смотря на это, все работы будто светятся изнутри – сам человек очень доброжелательный, Рома даже из газет, служащих, по традиционной технологии, основой его работ, убирает все негативные материалы.

До "ангела" в Измайловском саду Шустров был человеком известным лишь в узком кругу кукольников и галеристов, а после этого стал заметной личностью, как в Петербурге, так и в России целом. И это была его первая работа, сделанная из бронзы.

Скульптура "Петербургский ангел" посвящена старикам из моего ленинградского детства, носителям особенной душевной культуры и интеллигентности. Эти старики, пережив все невзгоды первой половины 20-го века (гражданскую войну, голод, сталинские репрессии, блокаду, потерю родных и друзей), сохранили в себе оптимизм. Они восстанавливали наш город из руин. Роман Шустров

Через три года после установки, в октябре 2015 года у ангела пропал зонт. Тогда многие сочли это актом вандализма. На самом же деле, ангел был очень популярен, все с ним фотографировались и в какой-то момент зонтик сам отвалился. Люди принесли его в Молодежный театр. Затем Роману пришлось придумать более прочную конструкцию для зонтика.

Ещё один ангел, созданный Романом Шустровым, находится в Любашинском саду. Он обосновался там в августе 2019 года, а уже в октябре из-за пристального внимания к этой "персоне" пришлось ремонтировать крепления. Ангел на свое законное место вернулся в октябре 2019 года. Сейчас он по-прежнему находится там.

Работы скульптора Романа Шустрова

Как вспоминают скульптора Романа Шустрова

Новость о смерти скульптора, очень многих застала врасплох. Все до последнего верили, что Роман поправится и будет дальше радовать всех своими работами. На странице его жены Марии Касьяненко и Романа Шустрова многие знакомые и незнакомые люди пишут слова соболезнования. Собрали слова соболезнования и воспоминания о Романе Шустрове из соцсетей.

Фото: ВК/ Роман Шустров; Facebook/ Роман Шустров; ВК/ Центр культурных инициатив "Югор"; ВК/ Светлана Гордей; ВК/ Татьяна Родыгина; artline.ru.net; livemaster.ru

Видео: YouTube/ 1704 Gallery