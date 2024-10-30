Умер скульптор, художник-монуметалист Зураб Церетели

На 92-м году жизни скончался президент Российской академии художеств.

Умер известный скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Согласно предварительным сведениям от его помощника Сергея Шагулашвили, сердце 91-летнего художника-монуметалиста остановилось в ночь на 22 апреля примерно в половине второго. Известно, что мужчина скончался в собственной квартире в окружении близких людей. Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже. Данные о смерти Церетели журналистам также подтвердила искусствовед Ксения Коробейникова. По информации от Telegram-канала SHOT, причиной гибели Зуруба Церетели стала остановка сердца. Родственники скульптора объяснили СМИ, что Церетели не имел каких-либо серьезных заболеваний, однако у него фиксировались некоторые проблемы, характерных для его возраста. Однако серьезных жалоб у скульптора накануне смерти ни на что не было.

Да, это случилось сегодня в половину второго ночи. Сергей Шагулашвили, помощник Церетели

Напомним, что Церетели — автор свыше пяти тысяч различных произведений, включая памятник Петру I в российской столице, монумент "Дружба навеки" в Москве, монумент "Слеза скорби" в американском городе Нью-Джерси, а также памятники во Франции и Испании.

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Фото: zurabtsereteli.com; Фотографии предоставлены С. Шагулашвили