Скульптор Евгений Ротанов скончался в Петербурге

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Евгения Ротанова. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, друзьям. Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие.
Губернатор Петербурга
Евгений Ротанов участвовал в создании мемориала "Зеленый пояс Славы", стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Также одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов.
Ранее на Piter.TV: режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни.
Фото: pxhere
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