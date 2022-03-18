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Скульптор Евгений Ротанов скончался в Петербурге
Сегодня, 8:05
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Скульптор Евгений Ротанов скончался в Петербурге

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Евгений Ротанов участвовал в создании мемориала "Зеленый пояс Славы".

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Евгения Ротанова. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, друзьям. Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие.

Губернатор Петербурга 

Евгений Ротанов участвовал в создании мемориала "Зеленый пояс Славы", стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Также одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов. 

Ранее на Piter.TV: режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. 

Фото: pxhere 

Теги: евгений ротанов, скульптор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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