Скульптор из Петербурга предложил установить памятник Шостаковичу в филармонии

Ашот Казарян выразил надежду на то, что памятник будет отлит в бронзе и установлен либо в филармонии, либо в одной из музыкальных школ Петербурга.

Скульптор Ашот Казарян рассказал "Петербургскому дневнику" о своём творческом пути и о том, как он решил связать свою жизнь с Петербургом.

Впервые Ашот Алексанович приехал в этот город в 1975 году, будучи студентом третьего курса Художественного училища имени П. Терлемезяна в Ереване. Ему очень понравилось в Ленинграде, но тогда он не думал о переезде. После окончания учебы он не смог поступить в художественный институт из-за низкого балла в дипломе. Отслужив в армии в ГДР, он вернулся в Ереван, где работал художником-оформителем.

Позже дочь скульптора стала учиться в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе Ростроповича, и директор школы предложил ему создать скульптуру для их территории. Так началась его карьера скульптора в Петербурге. Также Ашот Казарян поделился историей создания памятника композитору Шостаковичу. Он работал над образом композитора, вдохновляясь известной во всем мире Ленинградской симфонией №7. Вдова и сын Шостаковича были поражены сходством скульптурного портрета с оригиналом. К сожалению, Мстислав Ростропович, который хотел установить памятник, скончался до того, как было принято окончательное решение о его установке. Казарян выразил надежду на то, что памятник будет отлит в бронзе и установлен либо в филармонии, либо в одной из музыкальных школ Петербурга.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"