В Петербурге в 98 лет скончался скульптор Григорий Ястребенецкий

Его произведения можно увидеть в четырех десятках музеев, включая Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Русский музей, зарубежные собрания.

В Петербурге на 99-м году жизни в оодной из больниц скончался Григорий Ястребенецкий – народный художник РСФСР, российский скульптор и ветеран Великой Отечественной войны. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

Григорий Ястребенецкий был автором более 60 монументов и памятников на линии обороны Ленинграда, 500 скульптурных портретов и мемориальных досок.

Его произведения можно увидеть в четырех десятках музеев, включая Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Русский музей, зарубежные собрания.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)