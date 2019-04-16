Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели

В Петербурге есть несколько работ данного скульптора.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по случаю смерти президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Российская культура понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни выдающийся скульптор и художник, один из символов отечественного монументального искусства. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава Северной столицы подчеркнул, что Церетели десятилетиями оказывал влияние на художественную жизнь страны и представлял российскую культуру на международной арене. Его масштабные произведения известны как в России, так и за её пределами.

В Северной столице работы Церетели также стали частью городской среды. Так, на Прибалтийской площади установлен памятник Петру I, а на пересечении улицы Руставели и проспекта Просвещения — монумент Шота Руставели.

Фото: Российская академия художеств (С.Шагулашвили)

Фото: Российская академия художеств

Также в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского академического университета РАН в 2019 году состоялось открытие памятника физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алфёрову. Автор скульптурной композиции является президент Российской академии художеств З.К.Церетели.

Главное фото: ВКонтакте/ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ (С.Шагулашвили)