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В Академическом университете РАН открыли памятник Жоресу Алферову

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В здании Петербургского Национально-исследовательского Академического университета Российской Академии наук состоялось открытие бронзового памятника академику, нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову. Об этом сообщает Тмобильный корреспондент Piter.TV.

Скульптуру изготавливали в авторской мастерской художника Зураба Церетели. Ее установили в холле здания Лицея ФТШ. Памятник выполнен в ходе ростовой скульптуры на маленьком постаменте. Изначально, скульптуру хотели поставить на улице. На открытии перед присутствующими выступал оркестр "Таврический" под руководством Михаила Голикова.

Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге простились с Жоресом Алферовым.
Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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