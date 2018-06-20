В Академическом университете РАН открыли памятник Жоресу Алферову

В здании Петербургского Национально-исследовательского Академического университета Российской Академии наук состоялось открытие бронзового памятника академику, нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову. Об этом сообщает Тмобильный корреспондент Piter.TV.

Скульптуру изготавливали в авторской мастерской художника Зураба Церетели. Ее установили в холле здания Лицея ФТШ. Памятник выполнен в ходе ростовой скульптуры на маленьком постаменте. Изначально, скульптуру хотели поставить на улице. На открытии перед присутствующими выступал оркестр "Таврический" под руководством Михаила Голикова.

Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета.

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Видео: Piter.TV