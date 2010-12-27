В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

На церемонии прощания врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что память Жореса Алферова будет увековечена в Петербурге.

Петербург сегодня простился с Жоресом Алферовым. Гражданская панихида проходила в Санкт-Петербургском центре РАН. Так как людей было очень много, церемонию пришлось продлить. Церемония должна была проходить с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Проститься с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым пришли его близкие, коллеги, ученики и жители города.

На церемонии прощания врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что память Жореса Алферова будет увековечена в Петербурге.

Ранее на Piter.TV: Жорес Алферов умер на 89-ом году жизни.

Фото: правительство Петербурга/ ВК