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В Петербурге простились с Жоресом Алферовым
Сегодня, 17:27
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nastya960

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

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На церемонии прощания врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что память Жореса Алферова будет увековечена в Петербурге.

Петербург сегодня простился с Жоресом Алферовым. Гражданская панихида проходила в Санкт-Петербургском центре РАН. Так как людей было очень много, церемонию пришлось продлить. Церемония должна была проходить с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Проститься с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым пришли его близкие, коллеги, ученики и жители города.

На церемонии прощания врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что память Жореса Алферова будет увековечена в Петербурге.

Ранее на Piter.TV: Жорес Алферов умер на 89-ом году жизни. 
Фото: правительство Петербурга/ ВК

 

 

 

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Теги: беглов, жорес алферов, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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