Захарова: Церетели бился не за свою работу, а за Георгия Победоносца

В МИД РФ рас крыли историю о том, как Запад пытался убрать памятник перед штаб-квартирой ООН.

В Москве объяснили, почему Зураб Церетели упрямо отстаивал сохранение скульптуры монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что для скульптора вера не были пустым звуком, она являлась значительной частью в его творчестве, а религия оставалась одной из ключевых тем работ.

Он бился не за свое произведение, его произведений было достаточно в мире. Уверена, ему было сделано немало предложений на замену. Так сказать, давайте разменяемся: вы убираете Георгия Победоносца, а мы вам дадим возможность выставить другую работу в другом месте... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Когда данное произведение специалисты сумели отстоять, то скульптор сообщил Марии Захаровой о том, что в противном случае "они никогда бы не дали вернуть его на место". Чиновница уверена, что уже тогда речь шла о первых предтечах отмены всего русского в странах коллективного Запада, а Зураб Церетели показывал общественности "высший класс" того, как нужно отстаивать правду, а не просто личные интересы.

Он любил не себя в искусстве, а искусство в себе и в мире. Для него искусство было величайшей возможностью реализовать во благо и для кого-то того таланта и гения, который в нем был заложен. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что известный скульптор, народный художник СССР и России ушел из жизни 22 апреля на 92-ом году жизни. У Зураба Церетели имелось множества наград и орденов: Герой Социалистического труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Захарова задала генсеку ООН неудобный вопрос после его заявления о Сумах.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik