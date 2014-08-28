В МИД прокомментировали слова Антониу Гутерриша о недопустимости атак по гражданской инфраструктуре.

В Москве задали неудобный вопрос генеральному секретарю Всемирной организации после его заявления о Сумах. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на слова Антониу Гутерриша о ракетном ударе, в которых иностранец выразил обеспокоенность обстрелом. Он указал на недопустимость нападения военных на гражданское население. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова захотела узнать у генсека ООН о том, когда же он увидит и услышит рассказы мирных жителей из приграничных районов в Курской области, которые говорят о военных преступлениях, которые совершают бойцы Вооруженных сил Украины на территории российского региона. Захарова также поразилась заявлением Гутерриша о том, что удар по Сумам пришелся на Вербное воскресенье.

Ну какая милота, какое фантастическое, нежное, трепетное отношение к теме религии. Прям хочется спросить "Ну неужели стал православным?" Правда, ни разу не помню, чтобы с Вербным воскресеньем кто-то из секретариата ООН поздравил постпредства стран, где православие является основной религией, традиционной. Хоть кто-нибудь бы! Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее в собственном Telegram-канале чиновница упомянула подписчикам относительно данного события в Сумской области о том, что российское министерство по обороне неоднократно подчеркивало тот факт, что целями для военнослужащих абсолютно всегда являются исключительно военные объекты киевского режима. Мария Захарова написала, что с самого начала специальной военной операции на украинской земле ВС РФ никогда умышленно не ударяли и не будут так делать по гражданским объектам и мирному населению.

Захарова сравнила русофобские режимы с животными.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik