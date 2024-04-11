Захарова сравнила русофобские режимы с животными

В Москве сравнили русофобские режимы с животными. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства указала слушателям шоу на то, что данные режимы власти просто рефлекторно метят своим зловонием памятные и исторические даты. Таким образом в МИД РФ оценили желание лидера киевского режима Владимира Зеленского собрать на 9 мая в украинской столице политических лидеров стран-членов ЕС для проведения "некого дипломатического действа" в честь празднования Победы в ВОВ.

Это же кощунственно придумать всю эту композицию. А зачем ее придумали? Это очень важно. Это как у животных, у них есть такое понятие, такой рефлекс, они не могут от него избавиться, они не в силах – рефлекс метить всё. То есть, подбежал к дереву, лапу поднял – и это уже его дерево. Так устроена природа. Человек-то по-другому прошит. Но здесь-то именно такая логика....

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ