В МИД России прокомментировали планы Киева создать противовес Москве в вопросе празднования Дня Победы.

В Москве назвали "театром абсурда" намерение киевского режима Владимира Зеленского пригласить политических лидеров Европейского союза в Киев на празднование 9 мая. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из профильного ведомства объяснила слушателям шоу, что издание The Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу уведомило читателей, что страна пригласила международных союзников, высокопоставленных чиновников посетить 9 мая столицу. Таким образом Украина хочет продемонстрировать миру противовес тожествам, проходящим в РФ, где должен пройти парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го... Театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Мария Захарова в собственном Telegram-канале написала о том, что коллективный Брюссель пытается возродить евронацизма в регионе, так как готов отказать Сербии в членстве в ЕС, если глава государства Александр Вучич прибудет в Москву на военный парад, который будет дан на Красной площади 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудница МИД РФ напомнила подписчикам в соцсетях о том, что именно таким способом фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех людей, которых считали "людьми второго сорта".

Захарова: США использовали Зеленского, а теперь вытирают об него "грязные" руки.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik