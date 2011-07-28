В МИД РФ оценили слова Энтони Блинкена о предложении, которое сделали Вашингтону власти в Киеве.

Американцы, которые даже не скрывают, что использовали лидера киевского режима Владимира Зеленского при заключении сделки по украинским полезным ископаемым, теперь вытирают об него "грязные" руки. Такое заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница объяснила своим подписчикам в социальных сетях слова бывшего государственного секретаря США Энтони Блинкена. Ранее иностранный дипломат подтвердил информацию о том, что Зеленский лично предложил такую сделку Вашингтону в обмен на предоставление военной помощи.

С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что подписание двустороннего соглашения о полезных ископаемых было сорвано 28 февраля после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. А 27 марта в Киеве власти сообщили о том, что получили от Вашингтона новую версию документа. Она оказалась намного жестче предыдущей. Новый проект обязывает украинских чиновников компенсировать помощь объемом свыше 120 миллиардов долларов. В результате США получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов страны за счет лицензионных платежей и ренты, получаемой от добычи полезных ископаемых.

Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления.

Фото: МИД России