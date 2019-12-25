Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления

В Москве сравнили упомянутые главой европейской верховной дипломатии и политики безопасности Каей Каллас дискуссии об использовании и конфискации замороженных российских активов с разработкой преступления. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница указала подписчикам в социальных сетях, что на данном примере существует возможность изучать ход криминальной мысли.

Уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом в МИД РФ оценил недавнее заявление бывшего эстонского премьер-министра Каи Каллас для телеканала ERR о том, что внутри стран коллективного Брюсселя ведутся переговоры с государствами-членами ЕС насчет использования замороженных российских активов. В том числе дипломатами обсуждается, как можно для региона снизить риски от их использования.

Захарова потрясена извращенностью на Украине, где иностранцам предлагают "сафари".

Фото: МИД России