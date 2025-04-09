В МИД России рассказали о деятельности якобы волонтерской организации "69-й разнюхивательной бригады НАФО" на Украине.

В Москве потрясены "извращением" на Украине, где иностранным гражданам за деньги предлагается устроить "сафари" на линии фронта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что в XXI веке пресыщенные, утратившие человеческий облик и какое-то представление о нравственности люди многое что начали придумывать для того, чтобы себя хоть как-то потешить. Речь идет о том, что пока другие люди истекают кровью на поле боя и пытаются выжить, а мировое сообщество ищет настоящий выход из страшной драмы, украинские власти разрешают за пару тысяч евро или долларов туристам съездить и развлечь себя видами окровавленной земли. Речь идет о деятельности так называемой волонтерской организации - "69-й разнюхивательной бригады НАФО (NAFO 69th Sniffing Brigade). Ее сотрудники предлагает европейцам поездки по зоне регионального конфликта, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины.

Когда мы говорим "сафари", мы подразумеваем, что цивилизованным образом выдаются лицензии, охотники в определенный период приезжают на охоту на животных в специально оформленные для этого места. Все это идет под контролем, происходит в соответствии с законодательством. У киевского режима теперь появилось свое "сафари". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Известно, что получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, путешественникам нужно заплатить более ста евро, за надпись на машине просят от полутора тысяч евро, за флаг - от 2,5 тысяч евро. Тем, кто переведет более десяти тысяч евро, предлагается в сопровождении инструкторов совершить "сафари" на линию фронта.

Захарова: Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу.

Фото и видео: МИД России