В МИД РФ оценили планы стран Запада по размещению на Украине миротворческих сил.

Париж и Лондон готовят интервенцию в Одессу. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что подобные планы обсуждались в украинской столице на недавнем совещании начальников западных генеральных штабов . Дипломат обратила внимание общественности на то, что в период с четвертого по пятое апреля 2025 года в Киеве прошло мероприятие при участии Украины, Великобритании и Франции. Целью встречи было определить "оперативные планы" по возможному размещению на украинской территории многонационального миротворческого контингента.

По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

напомним, что рабочие контакты в Киеве были продолжением обсуждений, которые велись в Париже 27 марта. В столице Франции тогда прошел саммит "коалиции желающих", на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения регионального конфликта. Одной из главных тем стало потенциальное размещение военного контингента на Украине.

Захарова: РФ вызвала французского посла и устроила демарш.

Фото и видео: МИД России