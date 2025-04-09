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Захарова: РФ вызвала французского посла и устроила демарш

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Российский консул провел 7 часов в парижском аэропорту, дожидаясь допуска к коллеге.

Москва вызвала французского посла и устроила демарш  в связи с задержанием сотрудницы МИД России в аэропорту Франции. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что говорит о ситуации, которая произошла 6 апреля в воздушной гавани Шарля Де Голля. В тот день местная пограничная служба без объяснения причин задержала дипломата, а также изъяла ее мобильное устройство и компьютер. Внешнеполитическое ведомство в Париже получило ноту протеста от России.  Консульскому работнику пришлось провести в аэропорту около семи часов до того момента, пока его допустили к коллеге.

Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД РФ выразили протест. В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: любые иностранные контингенты на Украине будут угрозой РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: демарш, мария захарова, мид, нота протеста, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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