Захарова: любые иностранные контингенты на Украине будут угрозой РФ

Любые иностранные контингенты на украинской территории будут для российского государства угрозой для национальной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что режим при лидере Владимире Зеленском ждет от своих международных союзников в европейском регионе конкретных шагов по отправке западных войск на Украину. На практике такие действия будут означать вступление конкретных стран в прямой вооруженный конфликт с Россией на стороне ВСУ.
Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов... несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала лживой реакцию Зеленского на удар РФ по месту совещания ВСУ.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все