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Захарова назвала лживой реакцию Зеленского на удар РФ по месту совещания ВСУ

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МИД РФ рассказала об ударе по ресторану "Магеллан" на Украине.

В Москве назвали лживой реакцию лидера киевского режима Владимира Зеленского на удар российских Вооруженных сил по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, расположенного в одном из ресторанов города Кривой Рог.  Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница указала, что говорит об операции, которая проводилась в отношении "Магеллана".

Конечно, высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокогорный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, позовут ли РФ на 80-летие окончания войны в Германию.

Фото и видео: МИД России

Теги: кривой рог, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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