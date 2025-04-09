МИД РФ рассказала об ударе по ресторану "Магеллан" на Украине.

В Москве назвали лживой реакцию лидера киевского режима Владимира Зеленского на удар российских Вооруженных сил по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, расположенного в одном из ресторанов города Кривой Рог. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 9 апреля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что говорит об операции, которая проводилась в отношении "Магеллана".

Конечно, высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокогорный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, позовут ли РФ на 80-летие окончания войны в Германию.

Фото и видео: МИД России