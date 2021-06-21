Захарова рассказала, позовут ли РФ на 80-летие окончания войны в Германию

В МИД РФ оценили слова Анналены Бербок с рекомендациями по России.

В последние годы на мероприятия, организованные на территории Германии, местные власти делегатов из Москвы не приглашали, однако сейчас появилось новшество: организаторам мероприятий направили закрытый документ, в котором сказано, что "учреждения могут воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из профильного ведомства прокомментировала рекомендацию немецкого руководителя внешнеполитического ведомства Анналены Бербок не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, проводимые по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны:

Она придумала инструкцию, которую направили в виде закрытого "документа", где сказано, что "учреждения могут воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Инопланетяне украли волшебный винтик?" Захарова – об экономике ЕС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik