В МИД РФ прокомментировали реакцию коллективного Брюсселя на американские пошлины.

Экономическое "безумие", которое происходит сейчас на территории Европейского союза, провоцировано США и Великобританией. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из профильного ведомства объяснила слушателям шоу, что на протяжении нескольких лет европейские политические лидеры обеспечивали англосаксонские национальные интересы. В МИД РФ указали, что США и Великобритания теперь втридорога продают свои нефть и газ Европейскому союзу, поэтому их сверхприбыль составила 165 миллиардов евро у США, 85 миллиардов евро — у Норвегии, еще 62 миллиарда евро — у Соединенного королевства. Мария Захарова напомнила, что речь идет о потерях граждан ЕС и всего Евросоюза.

Почему? Может быть, потому что прилетели инопланетяне и украли у них волшебный винтик? Может быть, потому что кто-то им подпустил туда волшебного снадобья, напоил их чем-то ядовитым, и они потеряли разум? Нет, просто на протяжении нескольких лет им, как изюм в булочку, вставляли людей в политическое поле, которые не работали в пользу европейского континента, а обеспечивали только англосаксонские интересы Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik