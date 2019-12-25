Чиновница показала ход аукционов в США, которые происходят после введения пошлин Трампом.

Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политической системы, однако они все еще вызывают шок в других странах. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канала сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дополнительно чиновница из внешнеполитического ведомства разместила в социальных сетях видеоролик с подборкой речи, которые произносились на ведущих аукционах на территории США. Речь спикеров на кадрах сложно разобрать из-за большой скорости.

За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что американский президент-республиканец Дональд Трамп от второго апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Однако большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило национальное управление торгового представителя США, рассчитывались экспертами, исходя из показателей торгового дефицита Вашингтона с конкретной страной. такая работа проделана ради того, чтобы вместо дефицита был баланс интересов. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20 процентов. Лидер Белого дома пообещал доход для государственного бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда государств мира заявили, что введут против США ответные меры.

Захарова указала на недоговороспособность Киева из-за атак на энергообъекты.

Фото: МИД России