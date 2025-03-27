Дипломат напомнила об атаках украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на недоговороспособность Киева из-за атак на энергообъекты. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат напомнила, что 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области. Она подчеркнула, что до этого президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР.

Видео: МИД России