Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на недоговороспособность Киева из-за атак на энергообъекты. Об этом она заявила на брифинге.
Дипломат напомнила, что 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области. Она подчеркнула, что до этого президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде, по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.
В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЛНР.
Видео: МИД России
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