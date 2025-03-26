В МИД РФ рассказали о методах зачистки информпространства Киевом на Донбассе.

Убийство российских журналистов на территории Луганской народной республики - это часть системной и планомерной деятельности украинских властей по зачистке информационного пространства. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница из профильного ведомства трагедию. Она пояснила, что при других лидерах киевского режима медиасреда зачищалась цензурой, выдавливанием и закрытием неугодных СМИ, но сейчас чиновники из соседнего государства плавно перешли к силовым методам контроля, поощрению убийств, нерасследованию преступлений, нападениям на редации и корремпондентов.

Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была допустим как и другие атаки, совершённые в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова напомнила, с каким "приданым" Путину досталась Россия в 2000 году.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik