Чиновница напомнила о словах первого главы МИД РФ Андрея Козырева.

В Москве напомнили, с каким "политическим приданым" получил Россию президент Владимир Путин, который ровно 25 лет назад впервые победил на выборах главы государства. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова напомнила зрителям о том, что в то время руководитель внешнеполитического ведомства, который предшествовал приходу Владимира Путина, Андрей Козырев говорил о том, что у страны не может быть других национальных интересов, кроме тех, что совпадает с интересами Вашингтона. Дипломат указала, что хотя с США Россия и граничит, но исключительно по воде. Она добавила, что у стран нет общей исторической базы. В МИД РФ заметили, что Андрей Козырев не был единственным из властных структур того периода в своих высказываниях в пользу англосаксов.

Мне кажется, так не рассуждала ни одна, даже не претендующая на самостоятельную роль, страна. Даже та, которая была раньше колонией. Страны, находящиеся в подбрюшье США, в большей степени подчеркивают свою самостоятельность и независимость. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова о перемирии с Украиной: наши люди верят не в войну, а в правду.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik