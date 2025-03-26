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Захарова напомнила, с каким "приданым" Путину досталась Россия в 2000 году

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Чиновница напомнила о словах первого главы МИД РФ Андрея Козырева.

В Москве напомнили, с каким "политическим приданым" получил Россию президент Владимир Путин, который ровно 25 лет назад впервые победил на выборах главы государства. В  эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова напомнила зрителям о том, что в то время руководитель внешнеполитического ведомства,  который предшествовал приходу Владимира Путина, Андрей Козырев  говорил о том, что у страны не может быть других национальных интересов, кроме тех, что совпадает с интересами Вашингтона. Дипломат указала, что хотя с США Россия и граничит, но исключительно по воде. Она добавила, что у стран нет общей исторической базы. В МИД РФ заметили, что Андрей Козырев не был единственным из властных структур того периода в своих высказываниях в пользу англосаксов.

Мне кажется, так не рассуждала ни одна, даже не претендующая на самостоятельную роль, страна. Даже та, которая была раньше колонией. Страны, находящиеся в подбрюшье США, в большей степени подчеркивают свою самостоятельность и независимость.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: андрей козырев, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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