В МИД России объяснили, почему России пришлось начать СВО.

Российские граждане верят не в боевые действия, не в войну, а в правду. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница из профильного ведомства страны прокомментировала возможное перемирие с киевским режимом. Спикер пояснила, что для мирного урегулирования регионального кризиса были все возможности, а Москва "всем народом за это стояла". Однако потом людям стало очевидно, что у противника иные планы на развитие ситуации. После этого Кремль применил силовой фактор.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что милитаризация Украины происходила год за годом. Этот вопрос касался как поставок вооружения, так и формирования необходимой военной инфраструктуры, а также "оболванивания" людей и стирания им памяти.

Есть такое слово "чаяния", чаяния людей, надежда, вера, то, что людей поддерживало все это время, то, во что искренне люди верят. Люди наши верят не в боевые действия, не в войну, люди верят в правду. Хотя все возможности были для мирного урегулирования.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik