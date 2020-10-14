Ле Пен намерена участвовать в выборах в парламент, несмотря на судебный запрет

Политик рассказала о том, как будет оспаривать решение парижского суда.

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен намерена выдвинуть свою кандидатуру на досрочных парламентских выборах в том случае, если они состоятся. Соответствующее заявление европейский политик сделала в интервью для местной газеты Le Parisien. Женщина объяснила, что процесс в этих инстанциях даст ей возможность подать жалобу в Конституционный совет. Этот орган будет обязан проверить решение о запрете участвовать в выборах на соответствие с республиканской конституцией. Известно, что досрочные выборы в Национальное собрание могут состояться в том случае, если президент Эмманюэль Макрон воспользуется своим конституционным правом на роспуск нижней палаты парламента.

Я выдвину свою кандидатуру и буду отстаивать ее в инстанциях, ответственных за ее утверждение - административном суде, а затем Государственном совете. Я говорила, что воспользуюсь всеми возможными средствами обжалования. Я это сделаю. Марин Ле Пен, французский политик

Напомним, что суд в Париже 31 марта приговорил Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы. Два года из которых фигурантке расследования придется носить электронный браслет, а остальные два года даны ей условно. Дополнительно инстанция приняла решение лишить политика права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. Данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции для стороны защиты Ле Пен. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании, тогда как остальные выборные должности француженка должна покинуть. Приговор парижского суда таким образом лишает Марин Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы.

Фото: YouTube / Marine Le Pen