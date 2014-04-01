Политика признали виновной в растрате средств Европарламента.

Суд Парижан приговорил политика Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и запрету на участие в выборах президента Франции в 2027 году. Решение огласила судья Бенедикт де Пертюи.

Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Ей установили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, из них два условно. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать срок с электронным браслетом дома. Также Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ранее Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным в подходящий момент.

Видео: YouTube / AFP News Agency