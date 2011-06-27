Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным в подходящий момент

Глава Франции не назвал никаких сроков.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что готов к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в тот момент, когда для этого наступит подходящее время. Соответствующее заявление европейский политический лидер сделал в ходе выступления перед местными СМИ, данном по результатам экстренного саммита Европейского союза, организованного в Брюсселе и посвященного оборонным темам. Иностранец указал на то, что рабочим контактам между главами государств должно предшествовать общение переговорщиков.

Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент. Так что ответ на этот вопрос - да. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил о том, что Эмманюэль Макрон пока что не делал никаких реальных шагов для общения с Владимиром Путиным, несмотря на заявления Парижа о готовности к диалогу с Россией.

Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину.

Фото и видео: YouTube / Associated Press