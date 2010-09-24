Глава Франции назвал условия Москвы неприемлемыми для ЕС и Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что считает неприемлемыми выдвигаемые Москвой требования по демилитаризации и установления нейтрального статуса для Украины ради заключения с киевским режимом мирного соглашения. По словам иностранца, эти условия сейчас "даже хуже, чем были в 2014 году". Соответствующее заявление европейский политический лидер сделал в ходе выступления перед местными СМИ, данном по результатам экстренного саммита Европейского союза, организованного в Брюсселе и посвященного оборонным темам. Глава Елисейского дворца отметил, что свои пожелания Кремль обозначил

Россия четко обозначила свои пожелания, озвучив их еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, их повторила часть функционеров. Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация.... что означает для Украины очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для нас всех. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Франция соберет начальников генштабов стран, готовых отправить миротворцев на Украину.

Фото и видео: YouTube / Associated Press