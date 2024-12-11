Эмманюэль Макрон рассказал о планах по миротворцам из ЕС на Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил нации, что на следующей неделе в Париже соберутся начальники генеральных штабов международных стран-союзников, которые готовы гарантировать "будущий мир на Украине". Соответствующее заявление глава государства сделал в телевизионном обращении к гражданам. Глава европейского государства допустил, что, возможно, киевскому режиму понадобится "развертывание европейских сил".

На следующей неделе в Париже мы соберем начальников штабов тех стран, которые хотят взять на себя ответственность в данном вопросе. Они не отправятся воевать сегодня, они не отправятся воевать на линию фронта, но они окажутся там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение. Эмманюэль Макрон, президент Франции.

Власти из Елисейского дворца поручили профильным министрам обеспечить существенное увеличение финансирования оборонной отрасли страны без необходимости повышения налогов для населения. По результатам принятых за время президентства Макрона двух оборонных расходов,статьи по военным нуждам были увеличены вдвое, до 60 миллиардов в год к 2030 году. Эмманюэль Макрон заметил, что существует необходимость предусмотреть гарантии безопасности для Украины, так как мин не может "доверять России". Он пояснил, что европейские вооруженные силы не отправятся сражаться на линию соприкосновения, но будут наблюдать за соблюдением мирного соглашения после того, как документ будет подписан сторонами.

Макрон начнет обсуждение ядерного зонтика Франции над ЕС по призыву Мерца.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron