Во Франции отреагировали на призыв Фридриха Мерца по защите Европы.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил нации о том, что планирует начать дискуссии с международными союзниками киевского режима о возможности принять страны европейского региона под защиту французских сил ядерного сдерживания. Соответствующее заявление глава государства сделал в телевизионном обращении к гражданам. Он заметил, что такая мера принимается Елисейским дворцом по призыву кандидата на должность немецкого канцлера Фридриха Мерца. Иностранный политик подчеркнул при этом, что все решения относительно ядерного оружия в любом случае останутся за верховным главнокомандующим

Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников в Европе с помощью французских сил сдерживания. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее лидер местной парламентской фракции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила мнение СМИ о том, что Париж ни с кем не должен делиться собственным ядерным арсеналом. Этой же точки зрения придерживается бывший европейский комиссар по делам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Министр-делегат, официальный представитель национального правительства Франции Софи Прима говорила, что власти из Парижа намерены сохранить исключительный контроль над собственным ядерным арсеналом.

Трамп посадил Макрона у края своего стола на саммите G7.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron