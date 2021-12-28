Трамп посадил Макрона у края своего стола на саммите G7

Западные СМИ рассказали об "унижении" французского президента в Вашингтоне.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп, принимавший в Белом доме французского коллегу Эмманюэля Макрона, посадил иностранного гостя у края своего стола в Овальном кабинете во время рабочей встречи глав государств "Большой семерки" (G7), прошедшей в формате видеоконференции. Соответствующие кадры с мероприятия по социальным сетям распространили авторы издания New York Post. Авторы материала уточнили читателям, что лидер Белого дома посадил высокопоставленного европейского политика справа от себя, а вице-президента США Джей Ди Вэнса - слева. Обычно на подобных мероприятиях глав государств усаживают за круглый стол. Инцидент с Эмманюэлем Макроном стал нарушением норм протокола. По мнению журналистов из газеты Daily Express, таким образом американский лидер "унизил" французского коллегу.

Напомним, что 24 февраля в Вашингтоне прошли состоялись лидеров США и Франции. В тот же день был организован саммит "Большойсемерки" по Украине в формате видеоконференции.

Макрон загрустил после отказа Трампа называть Путина диктатором.

Фото и видео: Telegram / ТАСС/Reuters/Anadolu Agency