Макрон загрустил после отказа Трампа называть Путина диктатором

СМИ обратили внимание на реакцию французского политика в Белом доме.

Французский президент Эммануэль Макрон перестал улыбаться после того, как американский президент-республиканец Дональд Трамп не захотел называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Этот инцидент произошел во время рабочей встречи политических лидеров в Белом доме в Вашингтоне. В рамках мероприятия один из присутствующих в помещении журналистов напомнил главе США о сделанном заявлении в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского, которого Трамп назвал диктатором. Корреспондент поинтересовался, может ли политик использовать подобное выражение в отношении Владимира Путина. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что не применяет такие термины бездумно.

Руководитель Елисейского дворца Эммануэль Макрон в этой ситуации изначально улыбался, но затем стал более серьезным из-за ответа со стороны Дональда Трампа. После этого французский президент поднял брови, но продолжил кивать аудитории, демонстрируя свое внимание к дискуссии.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивает у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а также не хочет проводить на Украине президентские выборы, пишет 360.ru.

Макрон призвал согласовать план "массивной обороны" Европы.

Фото и видео: Белый дом