Макрон призвал согласовать план "массивной обороны" Европы

Глава Франции назвал задачи для Европы в сфере обороны.

Европейскому региону необходимо согласовать план "массивной обороны", а также больше инвестировать в собственное производство вооружений на своей территории из-за неопределенности в сфере безопасности. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей. Иностранный политик указал, что политические деятели из коллективного Брюсселя обеспокоены возобновлением переговоров между Россией и США по украинскому кризису. Также вопросы вызывает ситуация с дльнейшей поддержкой Вашингтона в Североатлантическом военном альянсе, планы Белого дома по присоединению Гренландии и Канады. Дополнительно Макрон указал западной аудитории, что Москва якобы предпринимает агрессивные действия в отношении Евросоюза.

Нам нужна стратегия на 5-10 лет, которая заключается в том, чтобы мы, европейцы, делали больше, чтобы снять с американцев эту часть бремени и быть еще более автономными. Это стратегическое пробуждение в ближайшие недели. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон пояснил, что речь идет о том, чтобы больше вкладывать средств именно в европейские оборонные предприятия и отдавать приоритет именно региональным компаниям при государственных закупках.

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron