Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине

Глава Франции раскрыл темы, которые планирует обсудить со своим коллегой в ходе визита в Вашингтон.

Французский президент Эммануэль Макрон потребует от американского президента-республиканца Дональда Трампа быть жестче с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова иностранного политика приводит местный телеканал France 24. Кроме того, он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.

Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах". Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что готов говорить с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron