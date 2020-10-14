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МО РФ: ВСУ сбрасывают отравляющее вещество "Газ сирень" на позиции ВС РФ

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Алексей Ртищев рассказал о деятельности ВСУ с запрещенным химоружием в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины сбрасывают отравляющее вещество "Газ сирень" на позиции российских Вооруженных сил. Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт добавил, что противник с начала 2025 при помощи своих беспилотников сбрасывает отравляющее вещество "Си-Эс" на регулярной основе. В частности, подобные факты фиксируются нашими бойцами вблизи населенного пункта Лиман Первый, размещенный на территории Харьковской области, а также в селе Колотиловка Белгородской области.

...С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции ВС РФ контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. 

Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: алексей ртищев, всу, газ сирень, минобороны, сво, химическое оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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