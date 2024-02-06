Алексей Ртищев рассказал об угрозе провокации со стороны Украины на СВО.

Киевский режим готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в населенном пункте Новотроицкое, находящееся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга от 17 июля от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт добавил, что украинские власти намерены обвинить в трагедии и создании техногенной катастрофы Москву. Речь идет о том, что противник хочет взорвать местный распределительный пункт с аммиаком внутри. В случае подрыва возможен выброс в окружающую среду большое количество этого вещества.

Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Напомним, что во время оперативных мероприятий 3 июля 2025 года военнослужащими установлен факт размещения армией ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Данное предприятие является объектом опасности первого класса. Известно, что при поражении объекта в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака.

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Фото и видео: Минобороны России