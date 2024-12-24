Алексей Ртищев провел брифинг по военно-биологической деятельности США в регионе.

Американская администрация рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций, а также полигон для испытаний экспериментальных препаратов. Соответствующее заявление перед журналистами сделал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев. Генерал-майор публично выступил с докладом на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности Вашингтона.

В зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. Алексей Ртищев, замглавы РХБЗ России

В ходе мероприятия представители министерства по обороне показали слайды в презентации с организаторами и участниками незаконной военно-биологической деятельности США в странах региона. В том числе в перечне оказались военнослужащие из исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Отдельно Ртищев напомнил о работе атташе из управления по снижению угрозы минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексиса Робинсона. Этот мужчина принимал участие в обучении местных специалистов методам работы в обмен на интересующие Пентагон данные.

Небензя назвал западных кураторов Киева соучастниками теракта против Кириллова.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / Zvezdanews